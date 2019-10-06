شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يظهر بشكل جديد أمام الجونة في مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على إجراء بعض التعديلات فى تشكيل الفريق الفيومى خلال مباراته اليوم أمام الجونة، والتى تنطلق فى تمام الساعة الثالثة على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالية من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد الجهاز الفنى للمقاصة أنه من الممكن إجراء بعض التغييرات فى التشكيلة الأساسية ولكن فى أضيق الحدود، وذلك من أجل الظهور بدنياً بشكل أفضل، خاصة وأن فريق الجونة حصل على راحة 48 ساعة "زيادة" عن المقاصة، والذى واجه الزمالك الخميس الماضى، فى الجولة الثانية والتى خسرها ابناء الفيوم بهدف نظيف.

ويمتلك المقاصة فى رصيده 3 نقاط فقط بعد مرور أول جولتين من عمر مسابقة الدورى العام فى نسختها الجديدة رقم 61، حيث فاز الفريق الفيومى فى مباراة الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/2 وخسر فى الجولة الثانية أمام الزمالك.

على الجانب الآخر ، لم يحصد فريق الجونة أى نقاط بعد ، منذ انطلاق المسابقة بعد الخسارة بهدف نظيف أمام الاسماعيلى فى مباراة الجولة الأولى ليكرر نفس الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الثانية.