شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. كيف ساهم فايلر فى تطوير أداء رباعى هجوم الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضفى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، بصمة واضحة فى تطوير أداء المارد الأحمر بشكل عام وأداء بعض اللاعبين بشكل خاص، حيث تطور مستوى بعض اللاعبين فى التمركز والتحرك داخل الملعب واللعب للأمام وقرار التصويب على المرمى.

وطور فايلر من أداء الأهلى وهو ما جعل الفريق الأحمر يظهر بشكل هجومى فى غالبية المباريات، ويلعب بالضغط المتقدم على المنافس مع امتلاك الاستحواذ والنقل السريع للكرة بدون التباطؤ فى نقل الكرة من الدفاع للهجوم أو فتح ثغرات فى صفوف المنافسين.

ويتجلى مستوى رباعى الهجوم الذين نجح فايلر فى تطوير مستواهم وهم: جونيو أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات ومحمد مجدى قفشة.

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