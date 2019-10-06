شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد vs عسل.. مواجهات المصريين في أمريكا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش والتي تتواصل مبارياتها حتى الساعات الأولى من صباح غد الإثنين، حيث تقام البطولة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائز البطولة حوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتمتلك مصر 8 ألقاب من هذه البطولة حتى الآن.

ويحمل الثنائي المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ورنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى لقب هذه البطولة عن نسختها الماضية.

وتمثل البطولة الظهور الأول لكريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً والذي سيصدم بزميله في القلعة الحمراء مصطفة عسل بطل العالم للناشئين في منافسات المرحلة الثانية.

وجاءت مباريات المرحلة الثانية من بطولة أمريكا للاسكواش كالتالي:

رنيم الوليلي x نادين شاهين

يثرب عادل x جوليان كورتس

روان العربي x فيكتوريا لوست

هانيا الحمامي x ندى عباس

نور الطيب x تيني جليس

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نوران جوهر x نيلي جليس

سلمى هاني x لو وي ويرن

وفي منافسات الرجال جاءت المباريات كالتالي:

علي فرج x داريال سيلبي

مصطفى عسل x كريم عبد الجواد

طارق مؤمن xعبد الله التميمي

فارس الدسوقي xرفائيل كاندرا

مروان الشوربجي x زاهد سالم

مازن هشام x عمر مسعد

محمد الشوربجي x بورجا جولان.