شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أبرز المباريات الأوروبية الليلة: قمة إيطاليا الأهم ومهمة صعبة لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم الأحد عدد من المباريات القوية في الدوريات الأوروبية يبقى أبرزها قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس، حامل لقب الإسكوديتو، وإنتر متصدر البطولة حاليًا.

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وتقام 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، اليوم، تنطلق ثلاثة منها في الثالثة عصرًا حين يستضيف ساوثهامبتون نظيره تشيلسي على ملعب سانت ميريز، ويستضيف أرسنال نادي بورنموث على ملعب الإمارات، ويستضيف مانشستر سيتي ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد. فيما تقام المباراة الرابعة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك.

وفي إسبانيا يحل أتليتكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على بلد الوليد في تمام الرابعة عصرًا على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، بينما سيشهد ستاد كامب نو مباراة كبيرة في التاسعة مساءً حين يحل إشبيلية ضيفًا على برشلونة.

وسيستضيف ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا) قمة الدوري الإيطالي بين المتصدر إنتر ميلان وضيفه صاحب المركز الثاني وحامل لقب البطولة يوفنتوس في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى كلا الفريقين لتجنب الهزيمة فيها للحفاظ على سجلهما خالي من الخسارة، فيما يأمل إنتر في الفوز لتعزيز صدارته والابتعاد بخمس نقاط عن يوفنتوس، بينما يسعى الأخير لانتزاع الصدارة من النيراتزوري بإسقاطه على ملعبه ووسط جمهوره.