شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فرق لم تخسر حتى الآن في الدوريات الخمس الكبرى: أحدها يحتل المركز الـ 8 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذاقت جميع أندية الدوريات الخمس الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا) مرارة الهزيمة ولم تنجح سوى 5 فرق فقط في الدول الـ5 في تفادي السقوط، إلا أن عدم الخسارة لم يعني لهم جميعًا احتلال مركز متقدم في جدول مسابقتهم المحلية.

«المصري اليوم» يلقي الضوء على الأندية الـ 5 التي لم تخسر حتى الآن في الدوريات الأوروبية الكبرى.

1. ليفربول

نجح نادي ليفربول في إضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده، أمس، بتفوقه على ليستر سيتي في الجولة الـ 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل الصدارة منفردًا بالعلامة الكاملة بعد فوزه بجميع مبارياته حتى الآن، وهو أحد فريقين فقط في هذه القائمة استطاعا تحقيق الانتصار في كافة مبارياتهما.

2. إنتر ميلان

هو الفريق الثاني الذي حقق العلامة الكاملة في بطولته المحلية بعد نجاح الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز في مبارياته الـ 6 التي خاضها حتى الآن تحت قيادة المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي، ليحتل صدارة «السيريا أ» منفردًا بفارق نقطتين عن حامل اللقب يوفنتوس.

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ويدخل إنتر ميلان مباراة صعبة، الليلة، أمام السيدة العجوز، الذي يسعى لكسر سلسلة الانتصارات للنيراتزوري وخطف الصدارة من بين أنيابه.

3. يوفنتوس

البيانكونيري نفسه لم يخسر حتى اللحظة في الدوري الإيطالي، إذ فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، لكنه يواجه التحدي نفسه الليلة الذي يواجهه إنتر، إذ سيسعى أبناء أنطونيو كونتي لهزيمة كريستيانو رونالدو ورفاقه للمرة الأولى هذا الموسم لتعزيز مركزهم في الصدارة والابتعاد بـ 5 نقاط، فيما سيعني تعادل الفريقين استمرارهما دون هزيمة لجولة جديدة.

4. ريـال مدريد

الملكي الإسباني نجح تحت قيادة زين الدين زيدان في تفادي الهزيمة خلال 8 جولات ليكن الفريق الوحيد في الليجا الذي يحافظ على سجله خالي من الخسارة حتى اللحظة. ويحتل ريـال مدريد صدارة الدوري الإسباني حاليًا بعد فوزه أمس برباعية مقابل هدفين على غرناطة، ليرفع رصده إلى 18 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين.

5. فولفسبورج

قد يكون وجود الفريق الألماني في هذه القائمة غريبًا ومفاجئًا بالنظر إلى احتلاله المركز الـ 8 في جدول ترتيب البوندسليجا، إلا أنه نجح في تفادي الهزيمة في 6 مباريات خاضها حتى الآن ليبقى بعيدًا بنقطتين فقط عن المتصدر بايرن ميونخ مع مباراة أقل يخوضها اليوم أمام يونيون برلين، وفي حالة تعثر بروسيا مونشنجلادباخ أمام أوجسبورج، اليوم، ونجاح فولفسبورج في إسقاط منافسه، فسيقفز أصحاب القميص الأخضر قفزة هائلة في جدول المسابقة ستشهد اعتلائه الصدارة بنهاية الجولة الـ 7 للدوري الألماني.