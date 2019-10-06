شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونادي مصر.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك نظيره نادي مصر على استاد السلام، الليلة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتذاع على قناة أون سبورت بتعليق أيمن الكاشف. يحتل الزمالك المركز الرابع مؤقتًا بجدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد فوزه في مباراتيه السابقتين، فيما يحتل نادي مصر المركز الـ 15 برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

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