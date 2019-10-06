شكرا لقرائتكم نتائج منافسات الجولة الأولى من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت منافسات الجولة الأولى من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري كثاني بطولة بلاتينية بالموسم الجديد. وتعتبر بطولة أمريكا المفتوحة واحدة من أكبر ثماني بطولات في الاسكواش حيث تقدر قيمة جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. وجاءت نتائج المصريين في المرحلة الأولى من البطولة كالتالي: فوز نادين شاهين على الأمريكية ليلى صدقي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-6, 11-6. خسارة مريم متولي أمام الماليزية لو وي ويرن بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 9-11, 11-8, 7-11, 14-12. فوز مصطفى عسل على الهندي راميت تاندون بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-3, 11-9. فوز مازن هشام على الأمريكي سبينسر لوفجوي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-3, 11-9. Advertisements خسارة ميار هاني أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 8-11, 11-9, 11-3 فوز روان العربي على هو تزي لوك لاعبة هونج كونج بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-8. خسارة زينا مكاوي أمام مواطنتها ندى عباس بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاء نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-7, 11-9, 5-11, 11-6. خسارة يوسف سليمان أمام النيوزلاندي كاميل جرايسون بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 107 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 13-15, 11-7, 6-11, 12-10. خسارة كريم علي فتحي أمام الانجليزي داريال سيلبي بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-7, 11-7, 11-. خسارة كريم علي فتحي أمام الانجليزي أدريان والر بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 12-10, 11-2, 11-5. خسارة يوسف سليمان أمام الفرنسي ماثيو كستاجنيت بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-7.

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