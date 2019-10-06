شكرا لقرائتكم مدرب الاسماعيلى يطلب تسجيلات لبطل الإمارات قبل المواجهة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الصربى ميودراج يستيتش المدير الفنى للإسماعيلى من الجهاز الإدارى تجهيز تسجيلات لبطل الامارات الجزيرة الاماراتى من أجل دراستها للتعرف على مواطن القوة والضعف فى الفريق قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين بثمن نهائى البطولة العربية.

وجاءت قرعة دور الـ16 فى البطولة العربية كالتالى، الرجاء مع الوداد فى مواجهة مغربية خالصة، أولمبيك آسفى المغربى مع الترجى التونسى، القوة الجوية العراقى مع مولودية الجزائر، الاتحاد السكندرى مع المحرق البحرينى، نواذيبو الموريتانى مع الشرطى العراقى، الإسماعيلى المصرى الجزيرة الإماراتى.

واتفق ناديا الإسماعيلى والجزيرة الاماراتى على إقامة مباراة الذهاب يوم الاربعاء 23 اكتوبر فى الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد الإسماعيلية، على أن يقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء 26 نوفمبر فى الساعة السادسة مساء بتوقيت ابوظبى على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

وتأهل الإسماعيلى لدور الـ 16 فى البطولة العربية بعدما تفوق على أهلى بنغازى الليبى بنتيجة 4 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ 32، بينما تفوق الاتحاد السكندرى على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب.