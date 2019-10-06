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شوقى غريب: كوت ديفوار وزامبيا الأقرب لمواجهة المنتخب الأوليمبى وديا...

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جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه فى حالة وصول طلب من منتخب كوت ديفوار أو زامبيا للعب مع الفراعنة الصغار خلال شهر أكتوبر سيوافق على الفور بعد الاتفاق على وديتين أمام جنوب أفريقيا بالقاهرة يومي 11 و 13 أكتوبر .

 

 

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وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما ضمت المجموعة الثانية ، نيجيريا ومنتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا .  .

 

 يعلن اليوم شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمته المحلية  استعدادًا لوديتي جنوب أفريقيا المقرر لهما يومي 11 و 13 أكتوبر الجاري فى إطار الإستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020  .

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