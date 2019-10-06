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شكرا لقرائتكم شوقى غريب: كوت ديفوار وزامبيا الأقرب لمواجهة المنتخب الأوليمبى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما ضمت المجموعة الثانية ، نيجيريا ومنتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا . .
يعلن اليوم شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمته المحلية استعدادًا لوديتي جنوب أفريقيا المقرر لهما يومي 11 و 13 أكتوبر الجاري فى إطار الإستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 .
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