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شكرا لقرائتكم الأهلى يحذر لاعبيه من زيادة الوزن خلال 48 ساعة راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومنح فايلر لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على أسوان، وهى الفترة التي يخشى الجهاز الفني من زيادة وزن أي لاعب فيها قبل بدء الاستعداد لمواجهة الزمالك المرتفبة فى رابع مواجهات بطولة الدوري العام.
ويبدأ الأهلى الاستعداد للزمالك مساء الثلاثاء، فى المواجهة المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، والتي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى صدارة بطولة الدوري العام التي يحمل لقبها حيث يملك الأهلى فى جعبته حالياً 9 نقاط يتصدر بهم ترتيب المسابقة.
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