مرتضى منصور يكشف آخر تطورات أزمة «جنش».. ويعلن: «خائن الزمالك» وراء الواقعة.. ويوجه رسالة لمحمود الخطيب قبل مباراة القمة

الموجز

آثارت أزمة محمود عبد الرحيم ”جنش“ حارس مرمى الفريق الأبيض، وحديثه عن تخلى الزمالك عنه، وعدم حصوله على مستحقاته المالية، أزمة داخل القلعة البيضاء.

انتهاء الأزمة

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم ”جنش“ حارس مرمى الفريق الأبيض.

اللاعب ووكيله

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الحارس ووكيله أحمد يحيى واعتذر له جنش عما كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية.

سيحضر لمقر الزمالك

وأضاف: ”سيحضر جنش لمقر نادي الزمالك، اليوم الأحد، من أجل عقد جلسة معه لإنهاء الأزمة التي نشبت في الساعات الماضية“.

وأكد أن جنش مثل أبنائه وله مكانة خاصة في نادي الزمالك، موضحًا أن تأخر صرف المستحقات المالية يأتي بشكل رئيسي بسبب تعديل عقد الحارس الدولي ورفع راتبه السنوي، ولكن جنش تعجل بالخروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه سيعلن عن خبرين في الأسبوع الجاري سيسعدان جماهير نادي الزمالك، ولكنه يتكتم على التفاصيل حاليًّا.

الفريق السنغالي

وأوضح أن لجوء نادي جينيراسيون فوت السنغالي للمحامي الإسباني خوان كريسبو، الذي يدافع عن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يؤكد صحة المؤامرة التي سبق وشرحها ضد نادي الزمالك.

ناصر الخليفي

وزعم أن وراءها رجل الأعمال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان.

ووجه مرتضى التهنئة للخماسي المنضم لمنتخب مصر: محمود علاء وطارق حامد وعمر السعيد والحارس محمد عواد وعبد الله جمعة، مؤكداً أن انضمام الخماسي وتحديدًا جمعة وعواد خير تعويض بعد ضياع فرصة خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

الاتحاد الدولي

وشدد على ثقته الكاملة في السنغالية فاطمة سامورا، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمكلفة بالإشراف على الاتحاد الأفريقي ”كاف“.

الاتحاد الإفريقي

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وأردف: “ ”ثقتنا في الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا بلا حدود، من المؤكد أنها لن تهدر سمعتها بسبب مباراة كرة قدم“.

رسالة للزمالك

واختتم موجهًا رسالته لجماهير الزمالك: ”من اليوم سنغلق صفحة محمود الخطيب، لا تسبوا أو تهاجموا رئيس النادي الأهلي ولا تنجرّوا للفتنة، وسحبت تصريحاتي بشأن مصافحة الخطيب إذا قابلته.. إذا رأيته فلن أعرفه“.

المتسبب في الأزمة

كشف رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، عن المتسبب الحقيقي في أزمة حارس مرمى الفريق الأول محمود جنش، والتى اشتعلت أمس عقب تصريحات اللاعب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، التي يطالب فيها بالحصول على مقدم عقده للموسم الجديد.

كهربا

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن "محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الذى خان النادي وهرب للعب فى أفيس البرتغالى لعب فى دماغ جنش، وتسبب فى هذه الأزمة التى افتعلها الحارس بالمطالبة بمقدم عقده فى الوقت الذى نبحث تعديله ليليق بما قدمه".

تعديل عقد جنش

وأكد مرتضى أنه أعطى تعليماته بتعديل عقد جنش في وقت سابق، وأنه قرر تعديل عقد كل من جنش وطارق ومحمود علاء وجمعه لتتناسب مع عقود باقي لاعبي الفريق.

وأضاف مرتضى منصور أن جنش أخطأ التصرف، مشيراً إلى أنه سبق وخالف لائحة النادي بالخروج بتصريحات إعلامية بدون الحصول على إذن مسبق.

3 ملايين جنيه

وقال رئيس نادي الزمالك إن عقد جنش فى النادي قيمته 3 ملايين جنيه في الموسم مثله مثل محمد صبحي، مؤكداً أنه رفض لأنه "لا يمكن أن يكون جنش عقده أقل من محمد أبو جبل وقررت تعديل عقده".

وأشار مرتضى منصور إلى أن كهربا عندما زار جنش فى ألمانيا "لعب فى دماغه"، حيث يرغب فى هدم استقرار الفريق ويحاول ضم اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي.

وأمس الجمعة، قرر نادي الزمالك عرض حارس مرمى الفريق محمود جنش للبيع، بعد تصريحاته التي فجرها اليوم بشأن عدم حصوله على مستحقاته المالية.

عرض جنش للبيع

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر مطلع بنادي الزمالك قوله إن مرتضى منصور قرر عرض محمود جنش للبيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الأزمة الأخيرة وتصريحاته على السوشيال ميديا بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات من بعض المقربين من الطرفين سواء جنش أو مسئولي الزمالك لحل الأزمة خلال الفترة الجارية.

وكان جنش قد صرح أنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا: "هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟".

ورد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى، على جنش بأن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود بإستثناء ثنائى حصلوا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهم.