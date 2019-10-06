شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر لاعبيه من زيادة الوزن قبل الاستعداد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى لاعبيه من تعرضهم لزيادة الوزن، بعد وصول الفريق لفورمة فنية وبدنية مقنعة، حتى الفوز على أسوان مساء السبت الماضي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، فى المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام.

ومنح فايلر لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على أسوان، وهى الفترة التي يخشى الجهاز الفني من زيادة وزن أي لاعب فيها قبل بدء الاستعداد لمواجهة الزمالك المرتفبة فى رابع مواجهات بطولة الدوري العام.

ويبدأ الأهلى الاستعداد للزمالك مساء الثلاثاء، فى المواجهة المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، والتي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى صدارة بطولة الدوري العام التي يحمل لقبها حيث يملك الأهلى فى جعبته حالياً 9 نقاط يتصدر بهم ترتيب المسابقة.