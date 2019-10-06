شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يبدأ رحلة استكشاف الجزيرة الإماراتي قبل موقعة 23 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للإسماعيلي رحلة الاستعداد لمواجهة الجزيرة الإماراتي بثمن نهائي البطولة العربية وذلك بعدما طلب من الجهاز الإداري للدراويش تجهيز تسجيلات لبطل الإمارات من أجل دراستها للتعرف على مواطن القوة والضعف في الفريق قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين.

واتفق ناديي الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي على إقامة مباراة الذهاب يوم الإربعاء 23 أكتوبر في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد الاسماعيلية، على أن يقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت ابوظبي علي ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

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وجاءت قرعة دور الـ 16 في البطولة العربية كالتالي، الرجاء مع الوداد في مواجهة مغربية خالصة، أولمبيك آسفي المغربي مع الترجي التونسي، القوة الجوية العراقي مع مولودية الجزائر، الاتحاد السكندري مع المحرق البحريني، نواذيبو الموريتاني مع الشرطي العراقي، الإسماعيلي المصري الجزيرة الإماراتي.

وتأهل الاسماعيلي لدور الـ 16 في البطولة العربية بعدما تفوق على أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 4 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب ضمن منافسات دور الـ 32، بينما تفوق الاتحاد السكندري على العربي الكويتي بنتيجة 3 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.