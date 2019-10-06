شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يبدأ رحلة استكشاف الجزيرة الإماراتي قبل موقعة 23 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
واتفق ناديي الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي على إقامة مباراة الذهاب يوم الإربعاء 23 أكتوبر في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد الاسماعيلية، على أن يقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت ابوظبي علي ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.
وجاءت قرعة دور الـ 16 في البطولة العربية كالتالي، الرجاء مع الوداد في مواجهة مغربية خالصة، أولمبيك آسفي المغربي مع الترجي التونسي، القوة الجوية العراقي مع مولودية الجزائر، الاتحاد السكندري مع المحرق البحريني، نواذيبو الموريتاني مع الشرطي العراقي، الإسماعيلي المصري الجزيرة الإماراتي.
وتأهل الاسماعيلي لدور الـ 16 في البطولة العربية بعدما تفوق على أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 4 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب ضمن منافسات دور الـ 32، بينما تفوق الاتحاد السكندري على العربي الكويتي بنتيجة 3 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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