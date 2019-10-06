شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الجونة والزمالك مع أسوان فى منافسات دوري 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999، والتي تشهد أكثر من مواجهة مثيرة، وأبرزها مباراة الأهلي مع الجونة، والزمالك مع أسوان.

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة في تمام الثالثة والنصف عصراً، حيث يحل نادي طنطا ضيفاً على النادي المصري، ويلتقي الإنتاج الحربي بنادي إف سي مصر، ويستضيف الاتحاد السكندري وادي دجلة، ويحل الإسماعيلي ضيفاً على سموحة ويلتقي حرس الحدود مع مصر المقاصة على استاد المكس، فيما يواجه المقاولون العرب نادي إنبي، وأخيراً يلتقي طلائع الجيش وبيراميدز.

ويمتلك النادي الأهلي في رصيده سبع نقاط من تعادل وانتصارين، فيما حصد ناشئو القلعة البيضاء أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالبطولة على حساب وادي دجلة بالجولة الماضية بعد تلقي هزيمتين من إف سي مصر بثلاثية مقابل هدف، ثم الأهلي بثلاثية نظيفة.