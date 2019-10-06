شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نسر نادى الوطنية يُحلق فى سماء المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاد البصر قوي الجسد وحاد المخالب، اتخذته بعض الدول رمزاً للحرية والاندفاع والارتفاع والانطلاق واتخذه البعض الآخر رمزاً للهيبة والعلو، في الأماكن المرتفعة جداً يمكنك أن تبحث عنها فالنسور تقطن بعيداً عن الأرض، لهذا فإن الحيوانات المفترسة يصعب عليها الوصول إلى الأماكن التي تعيش فيها النسور.

على علم النادي الأهلي استقر النسر شعاراً للقلعة الحمراء ولا أحد يعلم هل اكتسب الأهلي قوته من شعاره أم ازداد النسر قوة بعد وضعه على علم القلعة الحمراء التي اختارت شعارها فأحسنت الاختيار وتطابقت المزايا والصفات.

"حلق عالي بحرية يا نسر نادي الوطنية"..شعارات اعتادت جماهير النادي الأهلي على ترديدها في كل مناسبة، ولما لا يحلق ويرتفع عالياً ومن خلفه قطاعات شعبية عريضة لا تسمح بالتهاون في حق القلعة الحمراء وعلى الموعد حاضرة توقذ وتلهب حماس لاعبيها لمواصلة مسيرة الانجازات.

تم تصميم شعار النادى الأهلى من قبل عضو النادى شريف بك صبرى، حيث كان عبارة عن شكل بيضاوى مزين بتاج الملك المصرى فى الطرف الأعلى ويرمز للحكم الملكى لمصر آنذاك، وفى الأسفل كتب "النادى الأهلى" وفى الوسط كان النسر المحلق رمزا للقوة والتحفيز والإصرار، وذلك فى 3 نوفمبر عام 1917، بحسب ما جاء فى مجلة العربى فى العدد 473.

وبعد ثورة 1952 تغير الشعار فكان هذا هو الشعار الثانى فى تاريخ النادى، حيث تم إجراء بعد التعديلات عن طريق إزالة التاج الملكى ليبقى النسر فقط مع اسم النادى، واستمر حتى عام 2007 ليتم منذ ذلك الوقت إضفاء بعض التغييرات عليه فى الاحتفال بالمئوية من خلال تغيير شكل النسر وإضافة اسم الأهلى بالإنجليزية وسنة تأسيسه.

على بوابات النادي الأهلي استحدث مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطي، وضع تمثال النسر، فالتمثال الجديد من البرونز ويصل ارتفاعه إلى 5 أمتار، وتم الانتهاء منه ووضعه بمدخل فرع النادى الأهلى بمدينة نصر.

الخليج 365 يسلط الضوء على نسر الأهلي أمام البوابات وعلى العلم في الصور التالية:



الجماهير ترفع شعار النسر



النسر الأحمر

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بوابة الأهلي بفرع مدينة نصر



تصميم بوابات الاهلي في وجود النسر



مجلس الاهلي مع نسر القلعة الحمراء



نسر الأهلي أمام بوابة النادي



نسر الاهلي مع البطولات



نسر القلعة الحمراء



نسر المارد الأحمر



نسر النادي الأهلى