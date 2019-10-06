شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل مصطفى عسل وروان العربي فى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري كثاني بطولة بلاتينية بالموسم الجديد.

وتعتبر بطولة أمريكا المفتوحة واحدة من أكبر ثماني بطولات في الاسكواش، حيث تقدر قيمة جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في المرحلة الأولى من البطولة كالتالي: فوز نادين شاهين على الأمريكية ليلى صدقي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-6, 11-6.

فميا خسرت مريم متولي أمام الماليزية لو وي ويرن بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 9-11, 11-8, 7-11, 14-12.

وفاز مصطفى عسل على الهندي راميت تاندون بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-3, 11-9.

وفاز مازن هشام على الأمريكي سبينسر لوفجوي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-3, 11-9.

وخسرت ميار هاني أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 8-11, 11-9, 11-3

وفاز روان العربي على هو تزي لوك لاعبة هونج كونج بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-8.

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وخسرت زينا مكاوي أمام مواطنتها ندى عباس بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاء نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-7, 11-9, 5-11, 11-6.

كما خسرت يوسف سليمان أمام النيوزلاندي كاميل جرايسون بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 107 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 13-15, 11-7, 6-11, 12-10.

وخسرت كريم علي فتحي أمام الانجليزي داريال سيلبي بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-7, 11-7, 11-.

وخسرت كريم علي فتحي أمام الانجليزي أدريان والر بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 12-10, 11-2, 11-5.

وخسرت يوسف سليمان أمام الفرنسي ماثيو كستاجنيت بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-7.



مازن هشام لاعب وادي دجلة



مازن



مازن هشام



مصطفى عسل