سوبر كورة.. 4 نجوم أبعدتهم ظروف قهرية عن التألق فى الإيجبشن ليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية كل موسم يشحذ كل لاعب همته من أجل تقديم أفضل مستوى والتألق مع فريقه من أجل خطف الأنظار، ولرغبته فى أن ينال فرصة تمثيل المنتخب الوطنى، ويكون بمثابة نجم الشباك فى صفوف فريقه، ولكن غالبا قد لا تأتى الرياح بما تشتهى السفن.
نجوم كرة تمنعهم ظروف قهرية وخارجة عن الإرادة عن التألق والظهور بمستوى طيب وتحقيق أحلامهم فى مواصلة تألقهم مع الساحرة المستديرة، ومن أهم تلك الظروف القهرية الإصابة أو النواحى الإدارية والتنظيمية الخاصة بالقيد أو ما شابه.
وهناك 4 لاعبين تمنعهم ظروف قهرية من التألق فى النصف الأول من الموسم الحالي، لمعرفتهم اضغط هنا
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