شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لا مانع من خوض ودية ثالثة فى معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي أنه فى حالة وصول طلب من منتخب كوت ديفوار أو زامبيا للعب مع الفراعنة الصغار خلال شهر أكتوبر سيوافق على الفور بعد الاتفاق على وديتين أمام جنوب أفريقيا بالقاهرة يومى 11 و13 أكتوبر.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما ضمت المجموعة الثانية، نيجيريا ومنتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

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يعلن اليوم شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى قائمته المحلية استعدادًا لوديتي جنوب أفريقيا المقرر لهما يومى 11 و13 أكتوبر الجارى فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.