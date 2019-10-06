شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مصير استمرار عمرو السولية فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلى لإجراء أشعة على قدمه عقب الإصابة التى لحقت به خلال مباراة الأحمر أمام أسوان فى بطولة الدورى المصرى أمس السبت.
كان عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التى أقيمت اليوم وحسمها الأهلى بخماسية مقابل هدف وحيد فى الأسبوع الثالث لبطولة الدورى.
من المنتظر أن يتوجه اللاعب الى أحد مراكز الطبية المتخصصة لتحديد مصيره من الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى الأول الذى سوف يبدأ يوم الاثنين القادم استعداداً لمواجهة بتسوانا الودية.
من جانبه أشار خالد محمود طبيب الأهلى أن السولية سوف يخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًا للتدريبات الجماعية .
وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول قد أعلن قائمة الفريق التى سوف تخوض المعسكر التى ضمت عمرو السولية ضمن القائمة.
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