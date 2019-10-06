مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمة جنش.. وجلسة للتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم "جنش"، بعدما كتبه حارس الفريق عبر حسابه على "إنستجرام" بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الأحد: "تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث، أعتبره مثل أبنائي أحمد وأمير".

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس للتراضي بين الطرفين.

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وكان جنش (32 عاما) كتب عبر حسابه على "إنستجرام" أنه لم يحصل على مقدم تعاقده من الزمالك قائلا: "هل إصابتي هي السبب؟" (طالع التفاصيل).

وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع 3 حراس مرمى، محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، بعد الإصابة التي تعرض لها جنش في معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا 2019.

وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق أنه تقرر تعديل عقد جنش مع كل من طارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني.

يُذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة إف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.