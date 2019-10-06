"أوراق ميتشو لتعويض الغيابات".. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إف سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة إف سي مصر، بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الأحد بملعب استاد السلام.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن ميتشو، يتجه للاستعانة بالثنائي أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" لتعويض غياب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي في الوسط.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك بسبب الإيقاف، بينما استبعد ميتشو فرجاني ساسي خوفا من تعرضه للإيقاف في مباراة الأهلي بالجولة الرابعة للمسابقة.

ويعاني الزمالك في هذا المركز من إصابة الثنائي محمود عبدالعزيز ومحمد حسن.

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وأشار مراسل "الخليج 365" الى أن ميتشو يفكر أيضا في الدفع بعبدالله جمعة في مركز الجناح بدلا من كريم بامبو، على أن يُشرك محمد عبدالشافي أساسيا في مركز المدافع الأيسر.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمد عبدالسلام – حمدي النقاز.

خط الوسط: يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد السيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.