رياضة | قائمة نارية لمنتخب الجزائر في معسكر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة نارية لمنتخب الجزائر في معسكر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة تضم ٢٣ لاعبًا استعدادًا لمواجهتي الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وديًا. قائمة منتخب الجزائر لمعسكر أكتوبر حراسة المرمى: عز الدين دوخة - ريس مبولحي - اليسكندر أوكودجا Advertisements خط الدفاع : جمال بلعمري - عيسى ميندي - أيوب عبد اللاوي - رامي بن سبعيني - مهدي تاهرات - إلياس شتي - إلياس حساني - يوسف عطال خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - مهدي عبيد - هشام بوداوي - زين الدين فرحات - سفيان فيجولي - يوسف بلايلي - سعيد بن رحمة خط الهجوم: بغداد بونجاح - إسلام سليماني - رياض محرز - ياسين براهيمي

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