رياضة | عقدة "ميسي" تشعل صراع برشلونة وإشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقدة "ميسي" تشعل صراع برشلونة وإشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط فريق إشبيلية للتخلص من عقدته أمام برشلونة عندما يلتقي الفريقان في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إشبيلية لم يفز أمام برشلونة في كامب نو منذ ديسمبر عام 2002، عندما انتصر بنتيجة (3-0).

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وتزامنت هيمنة برشلونة مع عصر ليونيل ميسي الذي بدأت مواجهاته ضد إشبيلية في موسم 2004-2005، إذ أن البرغوث جعل النادي الأندلسي ضحيته المفضلة من خلال إحراز 36 هدفًا خلال 37 مباراة في كل البطولات.

والتقى الفريقان 33 مرة في الليجا منذ موقعة 2002، حيث أقيمت 16 مباراة في كامب نو وشهدت فوز برشلونة 14 مرة مقابل تعادلين.

وخسر إشبيلية في آخر 7 مباريات خاضها أمام برشلونة على ملعب كامب نو في كل البطولات، حيث أحرز البارسا خلالها 21 هدفًا واستقبل 8 أهداف فقط.