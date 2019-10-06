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رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية

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استقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم الأحد أمام ضيفه إشبيلية في الجولة الثامنة من "الليجا".

ويسعى الفريق الكتالوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة الزحف في جدول الترتيب.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية

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حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - توديبو - جوردي ألبا

خط الوسط - بوسكيتس - أرثور - دي يونج

خط الهجوم : ليونيل - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.

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