رياضة | الأهلي يحدد مدة غياب عمرو السولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد مدة غياب عمرو السولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان السولية قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي أمس أمام مضيفه أسوان في الدقيقة ٨٠ متأثرًا بالإصابة بعد تدخل قوي من مدافع أصحاب الأرض ليحل زميله وليد أزارو بديلًا له.
وكشف خالد محمود طبيب الأهلي عن إصابة السولية عبارة عن جزع في كاحل القدم، لكن سيحتاج لإجراء أشعة من أجل تحديد مدة غيابه عن الفريق.
وستحسم الأشعة مدة غياب السولية عن الأهلي، حيث بات من المؤكد صعوبة لحاقه بمعسكر منتخب مصر لمواجهة بتسوانا والذي سينطلق غدًا الاثنين.
وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد ٩ نقاط جمعهم بالفوز في ٣ مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.