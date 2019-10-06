رياضة | الأهلي يحدد مدة غياب عمرو السولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد مدة غياب عمرو السولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة اليوم الأحد على كاحل القدم لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

وكان السولية قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي أمس أمام مضيفه أسوان في الدقيقة ٨٠ متأثرًا بالإصابة بعد تدخل قوي من مدافع أصحاب الأرض ليحل زميله وليد أزارو بديلًا له.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي عن إصابة السولية عبارة عن جزع في كاحل القدم، لكن سيحتاج لإجراء أشعة من أجل تحديد مدة غيابه عن الفريق.

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وستحسم الأشعة مدة غياب السولية عن الأهلي، حيث بات من المؤكد صعوبة لحاقه بمعسكر منتخب مصر لمواجهة بتسوانا والذي سينطلق غدًا الاثنين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد ٩ نقاط جمعهم بالفوز في ٣ مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.