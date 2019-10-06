رياضة | مباراة الأهلي ضد أسوان تعود بالقلعة الحمراء لـ63 سنة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة الأهلي ضد أسوان تعود بالقلعة الحمراء لـ63 سنة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ساحقًا على مضيفه أسوان، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكدت نتيجة مباراة الأهلي ضد أسوان شراسة الفريق الهجومية تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر فلأل مرة يسجل الفريق 10 أهداف في أول 3 مباريات بالدوري منذ 63 سنة في موسم 1956 - 1957 عندما فاز على الأوليمبي 2 - 1 والتعادل مع الترام 2 - 2 والسكة 6 - 0

سجل المارد الأحمر 19 هدفًا خلال 6 مباريات تولى فيها فايلر القيادة الفنية للمارد الأحمر خلفًا للأوروجواياني المقال مارتن لاسارتي.

ويرصد لكم الخليج 365 الرياضي في التقرير التالي نتائج مباريات الفريق تحت قيادة مدربه السويسري بعد نتيجة مباراة الأهلي ضد أسوان كالتالي:

الأهلي ضد كانو سبورت

حقق الاهلي الفوز بهدفين دون رد أمام كانو سبورت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدفي صلاح محسن، ووليد سليمان في الدقائق 65، 84.

الأهلي ضد الزمالك

توج الاهلي بلقب كأس السوبر المصرين بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة 3-2، حيث سجل أهداف الأهلي كلاً من جونيور أجايى "هدفين"، وحسين الشحات، بينما سجل هدفي الزمالك محمود علاء من ركلتي جزاء.

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الأهلي ضد سموحة

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على سموحة بهدف نظيف، في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المتألق رمضان صبحي

الأهلي ضد كانو سبورت مباراة الإياب

وكرر الأهلي فوزه على ضيفه كانو سبورت الغيني الإستوائي، بأربعة أهداف دون رد، تناوب على تسجيلها كلاً من أليو ديانج، وجونيور أجايى، وحسين الشحات، وصلاح محسن.

الأهلي ضد الإنتاج الحربي

حقق الأهلي فوزًا ساحقًا عل الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، بنتيجة 4-0، أحرزها كلاً من رمضان صبحي، وحسين الشحات، وجونيور أجايى، ووليد سليمان.

الأهلي ضد أسوان

تقدم النيجيري جونيور أجايى في النتيجة مبكرًا لصالح الأهلي ضد أسوان، قبل أن يضاعف زملاءه النتيجة عن طريق حسين الشحات، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، رمضان صبحي، في الدقائق 7، 25، 59، 66، 86، بينما سجل أوميد أوكري هدف أسوان الوحيد في الدقيقة 67 من زمن المباراة.