رياضة | ليستر سيتي يستغيث بالشرطة بسبب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يستغيث بالشرطة بسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوجيء حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي الإنجليزي بتعرضه لهتافات عنصرية بعدما تسبب في إصابة محمد صلاح نجم ليفربول خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وشنت الجماهير هجومًا حادًا في حمزة تشودري في الملعب ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع دفع ليستر سيتي إلى طلب الشرطة لحماية اللاعب.

وقال متحدث باسم ليستر سيتي لصحيفة "صن" إن التعليقات العنصرية التي طالت حمزة تشودري تدعو إلى الرعب مشيرًا إلى أنه أبلغ الشرطة عن منصات التواصل الاجتماعي التي نشرت هذه التعليقات العنصرية.

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وتعرض محمد صلاح لإصابة في الكاحل بعد تدخل عنيف من لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري قد يغيب على أثرها عن الملاعب لمدة 10 أيام.

يذكر أن نادى ليفربول حقق فوزًا قاتلًا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمشاركة محمد صلاح لينفرد الريدز بصدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.