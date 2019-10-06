«عد لكهفك أيها القرد».. بعد تسببه في إصابة محمد صلاح.. «تشودري» لاعب ليستر يقع ضحية للعنصرية

الموجز

بعد تحقيق ليفربول، فوزا قاتلا على ضيفه ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، عصر السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وإصابة النجم المصري محمد صلاح، في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد تدخل قوي من لاعب ليستر، ليخرج من الملعب متأثرا بإصابته، تعرض حمزة تشودري، لاعب وسط ليستر سيتي، لهجوم عنصري، على خلفية تسببه في إصابة محمد صلاح، لاعب ليفربول، في مباراة الفريقين بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بفوز صعب للريدز بنتيجة 2-1.

تدخل عنيف

وشهدت المباراة تدخلاً عنيفاً من تشودري ضد محمد صلاح جناح ليفربول في الدقائق الأخيرة من اللقاء، تسبب في إصابة الأخير ومغادرته أرض الملعب، وحصل بسببه لاعب ليستر على إنذار.

انتقادات حادة

ونال تشودري انتقادات حادة من جانب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي وصف تدخل لاعب الوسط الإنجليزي بالجحيم، مشيراً إلى أنه كان يستحق رد فعل أقوى من حصوله على بطاقة صفراء.

إهانات عنصرية

موقع "بليتشر ريبورت" الأمريكي أكد أن عدة مشجعين لليفربول وجهوا إهانات عنصرية لتشودري، صاحب البشرة السمراء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المباراة.

أيها القرد عد لكهفك

وأضاف الموقع أن جماهير "الريدز" وجهت عبارات لتشودري مثل: "عد لكهفك أيها القرد"، وشتائم أخرى مشحونة بكلمات عنصرية للاعب الإنجليزي صاحب الـ22 عاماً.

وكان عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز تعرضوا لاعتداء عنصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتهم بول بوجبا وماركوس راشفورد ثنائي مانشستر يونايتد وتامي أبراهام مهاجم تشيلسي.

ولم يكشف ليفربول رسمياً عن طبيعة إصابة صلاح أو مدة غيابه، غير أن عدة صحف إنجليزية أشارت إلى أنها ستكون مدة طويلة، بسبب التدخل العنيف من تشودري.

إصابة صلاح

وشهدت المباراة إصابة النجم المصري محمد صلاح، في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد تدخل قوي من لاعب ليستر، ليخرج من الملعب متأثرا بإصابته.

كلوب

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يبدو أن إصابة محمد صلاح، ليست بالطفيفة طبقًا لتصريحات مدربه يورجن كلوب، عقب نهاية مباراة ليفربول وليستر، والتي انتصر خلالها الريدز بنتيجة 2-1 في المباراة، التي جمعتهما بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات البريميرليج.

لا يستطيع السير

وقال "كلوب"، عن إصابة النجم المصري: "كيف يمكن أن يكون صلاح بخير، فهو مُلقي في غرف الملابس من شدة تألمه، ولا يستطيع السير".

وأبدى كلوب استيائه من حكم المباراة، بعد التدخل العنيف على النجم المصري قائلا: "لا يمكن قبول مثل هذه التدخلات، وأعتقد أن مدافع ليستر يستحق عقوبة أكثر من البطاقة الصفراء".

صلاح يخرج مستبدلًا أمام ليستر سيتي بسبب الإصابة

وشارك محمد صلاح، في اللقاء لمدة 92 دقيقة، قبل أن يخرج مستبدلا بعد تعرضه لإصابة قوية، إثر تدخل عنيف من جانب اللاعب البنغالي حمزة تشودلي على كاحل قدمه، والذي تحصل على بطاقة صفراء.

وحل أدم لالانا بديلا لـ"محمد صلاح"، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

الفوز أبقى ليفربول على صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.

واستمرت سلسلة انتصارات ليفربول للمباراة الـ17 على التوالي، ليخمد ثورة ليستر سيتي والذي كان قريبا من إدراك التعادل.

وشكل محمد صلاح، خطورة كبيرة على مرمى ليستر سيتي خلال اللقاء، وهدد مرمى الثعالب في أكثر من مناسبة.

وفي اللدقيقة 53، سدد صلاح الكرة مباشرة ولكن أصطدمت الكرة بالحائط البشري وخرجت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 66، مرر صلاح الكرة رائعة لروبيرتسون الذي أنفرد بالمرمى ثم سدد كرة قوية تصدى لها شمايكل بثبات.