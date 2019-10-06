الامارات | لاعب برازيلي يعود للمباريات بعد مشاركته في جريمة قتل

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برازيلي يعود للمباريات بعد مشاركته في جريمة قتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد حارس مرمى فلامنغو السابق، برونو فرنانديز، الذي عوقب بالسجن لدوره في قتل صديقته السابقة إلى منافسات كرة القدم، وحظي باستقبال حار من جماهير ناديه الجديد بوكوس دي كالداس.

في قضية سببت صدمة في البرازيل وعالم كرة القدم، أبلغ فرنانديز القاضي بأن أصدقاءه خنقوا ساموديو، وقطعوا جثتها، وقدموا أجزاء منها كطعام للكلاب.

وحكم على الحارس بالسجن لمدة 22 عاماً، لكن بعد أن قضى وقتاً كافياً ليصبح مؤهلا للإفراج الجزئي، تم السماح له بالسفر لمسافة 160 كيلومتراً من فارجينيا، حيث أمضى أغلب عقوبته، إلى ناديه الجديد في بوكوس دي كالداس.

ويسمح لفرنانديز (34 عاماً) بقضاء اليوم طليقاً، لكن يجب أن يعود إلى فارجينيا في المساء.