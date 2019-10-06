شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة ساني أنقذت نجم مانشستر سيتي من الرحيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير صحافي ألماني أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كان يهدف لبيع نجمه البرازيلي غابرييل جيسوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن مسؤولي مانشستر سيتي، لم يرغبوا على الإطلاق في بيع جناح الفريق، ليروي ساني، في "الميركاتو" المنصرم، لكنهم كانوا في المقابل على استعداد لبيع المهاجم جيسوس، بأقل من 100 مليون يورو.
وكان بايرن ميونخ يسعى للفوز بخدمات ساني، لتدعيم مركز الجناح، بعد رحيل أسطورتي النادي آريين روبين وفرانك ريبيري.
لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ليفربول، في كأس الدرع الخيرية، أفسدت الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اصابة ساني أنقذت نجم مانشستر سيتي من الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.