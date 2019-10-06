الامارات | بالفيديو.. مهاجم العين السابق يثير الضحك والسخرية في الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مهاجم العين السابق يثير الضحك والسخرية في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل مهاجم العين السابق، نجم الشباب السعودي حالياً الكولومبي دانيلو أسبريلا إلى "لاعب كوميدي" مثير للضحك والسخرية في الملاعب السعودية، إذ يقدم فواصل كروية فكاهية تحظى بإعجاب المشجعين لكنها ترفع ضغط اللاعبين الخصوم لوقوعهم في مواقف لا يتمناها أي لاعب!

وقاد أسبريلا فريقه الشباب إلى الفوز على مضيفه العدالة، بهدف دون مقابل، وتفرغ خلال المباراة لاستعراض مهاراته بحركات كوميدية غير معتادة في الملاعب خصوصا عندما يهزأ بخصمه المدافع بالرقص أمام الكرة، ومحاولة النزول للإمساك بها، وهو ما جعله عرضة للتدخلات العنيفة من قبل لاعبي العدالة، وهذا ما يوضحه الفيديو التالي.