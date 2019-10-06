الامارات | بالصور..إصابة مروعة لحارس مرمى بعد تلقيه 19 هدفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يقتصر عذاب حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، ومنتخب فرنسا هوغو لوريس على اهتزاز شباكه بعنف في الموسم الحالي فحسب، بل تعرض أيضاً لإصابة مروعة زادت أوجاعه بمشهد لا يرحم، وحظ تجلى في أسوأ سيناريو!.

لوريس، المتوج العام الماضي بكأس العالم في روسيا 2018 مع "الديوك"، ووصيف دوري أبطال أوروبا بشعار "سبيرز"، تعرض إلى أشد أنواع العذاب منذ بداية الموسم، إذ تلقت شباكه 19 هدفاً في تسع مباريات محلياً وقارياً، منها سبعة أهداف دفعة واحدة أمام بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء الماضي، بالجولة الثانية ل"الشامبيونز ليغ".

وألقت فضيحة السباعية بظلها الأسود على لوريس، فاهتزت شباكه وشخصيته معاً بعد تلقيه الهدف الأول أمام برايتون بالدوري الإنجليزي، السبت، في مباراة كان يفترض أن تشهد مصالحة بين توتنهام وجمهوره إلا أن "السبيرز" فاجأ العالم بسقوط جديد وبثلاثة نظيفة!.

المفارقة أن لوريس أخطأ في التعامل مع كرة عرضية، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وكاد يدخل بها المرمى، قبل أن يسقطها من يديه، لتجد لاعب برايتون نيال موباي ليتابعها بالشباك، في وقت اختل فيه توازن لوريس، وارتمى بعنف داخل مرماه مرتكزاً على ذراعه الأيسر، ليتعرض إلى خلع في الكوع اعتصر معه ألماً وانفجر صراخاً، مما أدى إلى توقف المباراة ست دقائق ليغادر الملعب إلى المستشفى وعلى أنفه كمامة التزويد بالأوكسجين.

وأفاد نادي توتنهام على موقعه الرسمي طبيعة إصابة لوريس، قائلا في بيان، السبت، إن "لوريس تعرض لخلع في كوعه، وسيعود إلى لندن لتقييم حالته في مستشفى محلي".

من جهته، أعلن الاتحاد الفرنسي غياب لوريس عن تشكيلة منتخب بلاده الذي يخوض مباراتين ضمن تصفيات كاس أمم أوروبا 2020 ضد أيسلندا وتركيا.

نتساءل، هل هناك أسوأ من حظ لوريس؟ فخلال أيام عذبه مهاجمو بايرن ميونيخ بسبعة أهداف وبعدها مباشرة أخطأ بكرة تسببت بإصابة قوية، وكأن الظروف تكابلت عليه في موسم يعاني فيه توتنهام على جميع الجبهات رغم امتلاكه مدربا نموذجياً بحجم ماوريسيو بوكيتينو الذي دارت حوله سابقاً أنباء بالانتقال لتدريب ريال مدريد.

"الحارس المعذب" في سطور:

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- الإسم: هوغو لوريس.

- العمر: 32 سنة.

- انضم لتوتنهام منذ 2012.

- الراتب السنوي: 4.5 مليون يورو.

- شارك مع توتنهام في 206 مباريات.

- شارك مع منتخب فرنسا في 103 مباريات.

- أول مباراة دولية: أمام أوروغواي 2008.