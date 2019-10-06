شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من روسيا 3-1 في كأس العالم للكرة الطائرة باليابان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر منتخب مصر للكرة الطائرة من نظيره الروسي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما فجر الأحد، في خامس جولات كاس العالم والمقام في اليابان حتي 15 مِن الشهر الجاري.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:25-19و25-21 و25-19 و25 -21.
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في أول جولتين على كل من أستراليا وإيران وتعرض للخسارة في الجولة الثالثة من البرازيل وفي الرابعة من كندا قبل أن يتلقي الخسارة الثالثة في مشواره بالمونديال اليوم أمام الدب الروسي.
ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في الجولة السادسة منتخب ايطاليا وذلك /الأربعاء/ القادم.
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