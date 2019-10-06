شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة صلاح.. ليستر سيتي يبلغ الشرطة لحماية تشودري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطورت الأمور بعد تعرض النجم محمد صلاح، ىعب ليفربول الإنجليزي، لإصابة، خلال مباراة ليستر سيتي في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت السبت.

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وحسب تقارير صحفية بريطانية، نقلها «سكاي نيوز عربية»، فإن لاعب وسط «الثعالب» حمزة تشودري الذي تسبب في إصابة صلاح، تعرض لـ«إهانات عنصرية» على مواقع التواصل عقب انتهاء اللقاء من جانب بعض جماهير ليفربول، مما دعا ليستر إلى إبلاغ الشرطة.

وحقق ليفربول فوزا صعبا للغاية على ليستر بنتيجة 2-1، وكان بحاجة إلى ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للظفر بانتصاره الثامن على التوالي، لكنه خسر صلاح الذي غادر اللقاء مصابا قبل النهاية بقليل، بعد تدخل عنيف من تشودري.

وعقب انتهاء اللقاء، أبدى المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، غضبه بسبب إصابة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في النسختين الأخيرتين، وقال إن صلاح «في غرفة خلع الملابس لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبدا، فعلوا ذلك للحد من سرعته وبطريقة غير شرعية».