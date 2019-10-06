شكرا لقرائتكم البدرى يستقر على استاد القاهرة لاحتضان تدريبات المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، ستاد القاهرة لإستضافة تدريبات الفراعنة فى المعسكر المقبل والذى يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا . وأكد محمد بركات مدير المنتخب أن الفريق سيخوض تدريباته على استاد القاهرة الدولي طوال فترة معسكره حتى موعد المباراة الودية يوم 14 أكتوبر الجارى. Advertisements وتحدد السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري موعدا للقاء مصر وبتسوانا الودي على استاد القاهرة الدولى. ومن المقرر أن يصل اللاعبون الدوليون المحترفون في الخارج اليوم الأحد وهم : محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي، فيما تصل بعثة منتخب بتسوانا فجر يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر الجاري .

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