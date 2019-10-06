موعد مباراة الزمالك ونادى مصر بالدورى والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل يستضيف الزمالك نظيره نادى مصر، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، نستعرض فى التقرير التالى خمس معلومات حول المواجهة.

موعد مباراة الزمالك ونادى مصر والقنوات الناقلة



تنطلق مباراة الزمالك ونادى مصر فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات تايم سبورت وأون سبورت.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد نادى مصر



يتولى إدارة المباراة تحكيميا كلا من حكم الساحة طارق مجدي يعاونه تحسين أبوالسادات ومحمد عبدالمجيد بالإضافة إلى سعيد حمزة حكما رابعا

نتائج مباريات الزمالك ونادى مصر فى الدورى



يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته فى لقاء الليلة أمام نادى مصر فى المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية، ليحصد 6 نقاط، واكتفى الزمالك بإحراز هدفين فقط فى المباراتين بواقع هدف فى كل مباراة فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف.

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أما نادى مصر فقد حصد نقطة واحدة ولم يسجل أى هدف حتى الآن، واستقبلت شباكه 3 أهداف بعدما تلقى الفريق الهزيمة فى مباراته الأولى من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد، فيما تعادل سلبيًا فى الجولة الثانية أمام فريق أسوان

غيابات الزمالك أمام نادى مصر



وحرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على تصحيح أخطاء اللاعبين التى ظهرت خلال المباراتين الماضيتين وخاصة عدم الفاعلية الهجومية على مستوى الجناحين وعدم استغلال لاعبى الخط الأمامى للكرات العرضية والطولية وشدد على ضرورة زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال كل الفرص التى تُتاح خلال المباراة لتسجيل منها الأهداف، كما سيكون ميتشو أمام تغيير إجبارى بإجراء بعض التغييرات على التشكيل الأساسى للأبيض فى ظل غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، للإيقاف بعد حصوله على إنذارين أمام مصر المقاصة فى المباراة الماضية، ما أدى إلى طرده عقب نهاية المباراة، حيث جاء الإنذار الأصفر الثانى له عقب الدخول فى مشادة مع حسنى فتحى قائد الفريق الفيومى فى نهاية المباراة.

ويدرس ميتشو الدفع بأحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق فى مركز الوسط بجوار أوباما لتعويض غياب طارق حامد، بالإضافة إلى غياب محمود عبدالعزيز لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى فيما سيجرى ميتشو عدة تغييرات فى الخط الأمامى بعودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى التشكيل الأساسى.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد نادى مصر



ومن المتوقع أن يدفع المدير الفنى للزمالك بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، أحمد زيزو وأوباما وأمامها محمد أوناجم وأشرف بن شرقى وخالد بوطيب أو بامبو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".