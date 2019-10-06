شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تهدد إقامة الأهلى لمباراة ودية خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل فريق الكرة بالاهلى على راحة من التدريبات اليوم وغداً، بعد خوض مباراة أسوان أمس بالجولة الثالثة للدوري خاصة وأن الفريق الأحمر ليس أمامه إرتباطات قريبة عقب مباراة الجولة الثالثة حيث تتوقف مسابقة الدوري بسبب معسكر المنتخب الأول الذى يخوض خلاله الفريق القومي مباراة ودية مع بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، كما سيخوض المنتخب الأولمبي معسكراً خلال نفس الفترة إستعداداً لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويناقش فايلر مع جهازه المعاون إمكانية إقامة مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري حيث سيخوض الأهلي بعد إنتهاء التوقف مباراة قوية مع الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري ورغم رغبة الخواجة بخوض مباراة ودية إلا أن الغيابات الكثيرة بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق بالمنتخبين الأول والأولمبي قد تمنع المدير الفني من خوض مباراة ودية خلال توقف الدوري والإكتفاء بالتدريبات اليومية.