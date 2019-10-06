شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفاً ثقيلا على طلائع الجيش بستاد جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج طلائع الجيش نظيره بيراميدز فى الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها أصحاب الأرض بحثاً عن تحقيق فوزه الاول فى المسابقة بعد الخسارة فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع انبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية.

فى المقابل يسعى بيراميدز للحفاظ على صدارة الدوري بتحقيق فوز ثالث لملاحقة الاهلى بعد الفوز على انبى برباعية دون رد فى الافتتاحية ثم الفوزعلى طنطا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة .

وطالب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتصحيح وضع الفريق فى جدول ترتيب الدوري عن طريق حصد النقاط الثلاث للخروج من دوامة النتائج السيئة التى تطاردهم منذ إنطلاق المسابقة .

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فيما تحدث الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز مع لاعبيه مطالباً إياهم بمواصلة النتائج المتميزة للحفاظ على قمة الدوري لاسيما فى ظل تفوق الاهلى والزمالك وتحقيقهم الفوز بشكل متتالى .