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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خسارة رجال الطائرة أمام روسيا 1/3 فى مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة من نظيره الروسى بنتيجة 3/1 فى خامس مواجهات الفراعنة بكأس العالم المقام حاليا فى اليابان.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالى، 25 /19 , 25 /21 , 25 /19 , 25 / 21 .
ويسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو يرميلون إلى تصحيح الأوضاع بعد تلقيه الخسارة فى 3 مواجهات متتالية أمام البرازيل وكندا، 3/1 , 3/2 على التوالى وأخيرا روسيا.
ويطمح لاعبو الفراعنة فى تحقيق الفوز الثالث فى المونديال فى اللقاءات المقبلة من أجل مواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق باسم مصر.
واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته فى المونديال على كل من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على راحة من المباريات الخميس.
وتعود البعثة من ناجانو إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.
منتخب مصر للطائرة فى مونديال اليابان (3)
منتخب مصر للطائرة فى مونديال اليابان (4)
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