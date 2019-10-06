شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خسارة رجال الطائرة أمام روسيا 1/3 فى مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة من نظيره الروسى بنتيجة 3/1 فى خامس مواجهات الفراعنة بكأس العالم المقام حاليا فى اليابان.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى، 25 /19 , 25 /21 , 25 /19 , 25 / 21 .

ويسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو يرميلون إلى تصحيح الأوضاع بعد تلقيه الخسارة فى 3 مواجهات متتالية أمام البرازيل وكندا، 3/1 , 3/2 على التوالى وأخيرا روسيا.

ويطمح لاعبو الفراعنة فى تحقيق الفوز الثالث فى المونديال فى اللقاءات المقبلة من أجل مواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق باسم مصر.

Advertisements

واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته فى المونديال على كل من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على راحة من المباريات الخميس.

وتعود البعثة من ناجانو إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.