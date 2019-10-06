التشكيل المتوقع للزمالك ضد نادى مصر فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة نادى مصر، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثامنة من مساء اليوم، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز.ومن المتوقع أن يدفع المدير الفنى للزمالك بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.
خط الوسط: أحمد زيزو وأوباما وأمامها محمد أوناجم وأشرف بن شرقى وخالد بوطيب أو كريم بامبو.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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