رياضة | تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد إف سي مصر بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد إف سي مصر بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد قناة أون سبورت الرياضية ONSPORT، واحدة من أقوى القنوات الرياضية والتي ظهرت على الساحة الإعلامية، خلال السنوات الماضية.



وقناة أون سبورت ONSPORT، هي إحدى قنوات مجموعات أون الفضائية المصرية والتي ظهرت من أجل منع إحتكار الأحداث في كل المجالات.

وتقوم قنوات أون سبورت ONSPORT، ببث أهم الأحداث والبرامج الرياضية، على رأسها مباريات الدوري المصري الممتاز والإستوديوهات التحليلية بالإضاقة لمباريات كأس مصر والسوبر المصري.

ومن المقرر أن تبث القناة مباراة الزمالك ضد إف سي مصر، مساء اليوم الأحد 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تردد قناة أون سبورت التي ستقوم بنقل مباراة الزمالك ضد إف سي مصر بالدوري الممتاز وهي كالآتي:- Advertisements

ويمكن ضبط تردد قناة أون سبورت الجديد على النايل سات ومتابعة كل ما تقدمه قناة ON Sport من مباريات هامة، بالإضافة إلى الاستديو التحليلي الذي يقدمه باقة من ألمع نجوم الرياضة، ومتابعة البرامج الرياضية الأخرى، وذلك من خلال ضبط جهاز الريسيفر لديك على معلومات تردد قناة اون سبورت الفضائية و التمتع بالمشاهدة في أي وقت.

تردد قناة أون سبورت 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 10853 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

اسم القناة على قائمة القنوات ON Sport