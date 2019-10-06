رياضة | نجوم الكرة المصرية يؤدون واجب العزاء فى وفاه والد الكابتن " سيد معوض" بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم الكرة المصرية يؤدون واجب العزاء فى وفاه والد الكابتن " سيد معوض" بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقبل سيد معوض مدرب منتخب مصر ونجم النادى الاهلى السابق، العزاء فى والده الحاج معوض عبد الواحد ابو طالب، فى السرادق الذى اقيم فى شارع المدارس بمدينة الفيوم بالقرب من منزل الاسرة مساء اليوم السبت.

كانت الاسرة قد قامت بتشييع جنازة الفقيد مساء الجمعة، عقب صلاة العشاء، من مسجد قايتباى وتم مواراة الجثمان الثرى فى مقابر الاسرة بمدينة الفيوم

حرص الكابتن رمضان السيد، نجم مصر والنادى الاهلى السابق ووالد زوجة الكابتن سيد معوض، على التواجد فى السرادق وتقبل العزاء، كما حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر الكابتن حسام البدرى، المدير الفنى والكابتن طارق مصطفى، المدرب العام والكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، والكابتن ايمن طاهر، على تقديم العزاء، كما حضر الى السرادق الكابتن احمد حسن، نجم مصر السابق

وتواجد رياضى الفيوم وعلى راسهم الكابتن كمال عبد ربه، وعصام خير الله، وجميل صبحى، ومحمد مصطفى، واحمد عبد العزيز، نجوم نادى الفيوم وسيد الشورة، حكم الكرة السابق واشرف معوض رئيس مجلس ادارة نادى الساحة الشعبية على التواجد، فى السرادق واستقبال المعزين.