شكرا لقرائتكم اليوم .. بيراميدز يتربص بالطلائع لانتزاع صدارة الدورى من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج طلائع الجيش نظيره بيراميدز فى الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بحثاً عن تحقيق فوزه الاول فى المسابقة بعد الخسارة فى الجولة الاولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع انبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية

بينما يسعى بيراميدز للحفاظ على صدارة الدوري بتحقيق فوز ثالث لملاحقة الاهلى بعد الفوز على انبى برباعية دون رد فى الافتتاحية ثم الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة .

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وطالب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتصحيح وضع الفريق فى جدول ترتيب الدوري عن طريق حصد النقاط الثلاث للخروج من دوامة النتائج السيئة التى تطاردهم منذ إنطلاق المسابقة .

فيما تحدث الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز مع لاعبيه مطالباً إياهم بمواصلة النتائج المتميزة للحفاظ على قمة الدوري لاسيما فى ظل تفوق الاهلى والزمالك وتحقيقهم الفوز بشكل متتالى .