شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبحث عن انهاء نغمة التعادلات أمام طنطا بالمكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق حرس الحدود نظيره طنطا فى الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد المكس فى الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة لتقارب مستوى الفريقين يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن انهاء نغمة التعادلات التى تطارده من إنطلاق المسابقة حيث تعادل فى الجولة الأولى مع المصرى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة.

بينما حقق طنطا الفوز فى الجولة الافتتاحية بهدف دون رد على حساب وادى دجلة ثم عاد ليخسر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف بالجولة الثانية للمسابقة .

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وحذر طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه من الاستهانة بفريق طنطا العائد لدوري الاضواء والشهرة مؤكداً أنهم فريق مميز يسعى لتسجيل بصمة بين الكبار حتى يضمن البقاء فى المسابقة وتفادى الهبوط لدوري المظاليم مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث لأول مرة فى المسابقة هذا الموسم.

على الجانب الأخر قال أيمن المزين المدير الفنى لطنطا للاعبيه أن الهزيمة من بيراميدز ليست نهاية المطاف وأنهم مطالبين بمصالحة جماهيرهم بتحقيق فوز غالى خارج ملعبهم على حساب الحدود الليلة .