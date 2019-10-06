شكرا لقرائتكم خبر عن سبحة ولبان وشاي بلبن.. أبرز طرق المدربين لتخفيف الضغوط فى الإيجبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر المدرب أحد أهم العناصر الفنية في عالم الساحرة المستديرة، وعلى عاتقه تقع مسئولية إمتاع الجماهير وأول من توجه إليه أسهم النقد اللذعة وفي نفس الوقت آخر من توجه إليه الإشادة في حالة تألق الفريق حيث تتجه الأنظار دائماً إلى النجوم على البساط الأخضر أصحاب المهارات والأهداف.

ولهذا فالمدير الفني يتحمل الكثير من الضغوط التي عليه مواجهتها والتخلص منها حتى لا تنتقل إلى اللاعبين وتحملهم مزيداً من الأعباء والتوتر الذي قد يؤثر على مستواهم الفني داخل الملعب، ولكل مدير فني وسيلته الخاصة في التخلص من الضغط .

مانويل جوزية:

اشتهر مانويل جوزية المدير الفني السابق للنادي الأهلي باعتماده على مضغ اللبان لتخفيف التوتر والضغط، خاصة وأن مدرب الأهلي كان قد أقلع عن شرب السجائر وهو ما استدعى الاعتماد على اللبان كوسيلة بديلة لمواجهة توتر الاقلاع عن التدخين.

محمد صلاح :

كان المدير الفني السابق لنادي الزمالك له تقليد مشهور أثناء توليه قيادة الفريق الأبيض حيث ظهر وهو يحتسي شاي بلبن على مقاعد البدلاء أثناء المباراة.

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محمد صلاح

البوري :

محمد منصور حميدو وشهرته "البوري" مدرب النادي الأوليمبي في في فترةالتسعينيات، وكان البوري يشتهر بالتدخين الشره أثناء سير أحداث المباريات , وهو ما سبب له أزمة حيث انفعل في إحدى المباريات التي كانت تقام في نهار رمضان وأشعل سيجارته بطريقة عفوية، والتقطه كاميرات التليفزيون وهو ما عرضه للعقوبة الطريف في الأمر أن البوري ظهر في المباراة التالية وهو ممسكاً بسبحة بدلاً من السيجارة.



البوري مع المنتخب الاوليمبي

أسامة عرابي

أظهرت عدسات التليفزيون أسامة عرابي المدير الفني السابق لفريق أسوان يقوم بتجهيز الشاي لنفسه في المدرجات أثناء مباراة فريقه أمام الشرقية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين بموسم 2017 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1.