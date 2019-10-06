شكرا لقرائتكم خبر عن شباك الأهلي مع المحمدي «نظيفة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)نجح المدرب الوطني صالح المحمدي في تقديم نفسه بصورة رائعة مع النادي الأهلي خلال فترة تكليفه بمهام الإشراف الفني على الفريق، حيث أنهى المحمدي مساء أمس مباراته الثالثة منذ استلام مهامه دون استقبال الأهلي لأي هدف مع تسجيل المهاجمين 5 أهداف في 3 مباريات.
وكان الأهلي مع المحمدي واجه الفتح وكسبه بهدفين نظيفين ومن ثم تعادل سلبياً مع النصر، قبل أن يكسب الفيحاء مساء أمس بثلاثية نظيفة. يُذكر أن صالح المحمدي أجرى تغييرات شاملة في خط الدفاع الأهلاوي منذ استلامه مهام تدريب الفريق، حيث أشرك الرباعي عبدالله حسون ومحمد خبراني وعبدالباسط هندي ولوكاس ليما، عقب أن كان خط الدفاع يتكون من سعيد المولد وزوكانوفيتش ومحمد آل فتيل وحسين عبدالغني.
كانت هذه تفاصيل خبر شباك الأهلي مع المحمدي «نظيفة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.