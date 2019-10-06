«الشهري جا يطل غلب الكل»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) استطاع لاعب الهلال صالح الشهري تسجيل أول هدف له مع فريقه الهلال بعد انتقاله من فريق الرائد بداية الموسم، وذلك بعد أن سجل هدف فريقه الثاني في اللقاء الذي أقيم مساء أمس أمام فريق الاتفاق ضمن الجولة (6) من بطولة دوري كأس الأمير

استطاع لاعب الهلال صالح الشهري تسجيل أول هدف له مع فريقه الهلال بعد انتقاله من فريق الرائد بداية الموسم، وذلك بعد أن سجل هدف فريقه الثاني في اللقاء الذي أقيم مساء أمس أمام فريق الاتفاق ضمن الجولة (6) من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، يذكر أن صالح الشهري كان الهداف السعودي الوحيد في الموسم الماضي عندما سجل (16) هدفاً بقميص فريق الرائد. على صعيدٍ آخر، توجه المدرب الهلالي رازفان إلى اللاعب صالح الشهري بعد نهاية المباراة وهنأه على المستوى الكبير الذي قدمه في المباراة، إضافة إلى تسجيله هدفاً في أول مشوار له مع الهلال، ولاقى العمل الذي قام به رازفان إشادة كبيرة من المحللين الرياضيين، الذين أكدوا بأن هذا التصرف الإيجابي سيعطي اللاعب دافعاً قوياً لتقديم الأفضل في المباريات القادمة.

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