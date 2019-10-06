شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يطالب نجوم الأخضر بـ «الانضباط» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أبلغ مدرب المنتخب السعودي (رينارد) الجهاز الإداري للمنتخب السعودي بضرورة التزام اللاعبين بالوقت المحدد لتجمع اللاعبين في منطقة القصيم غدا (الإثنين)، وشدد على الانضباط بشكل كامل في المعسكر الإعدادي لمباراتي منتخبنا الوطني الأولى أمام سنغافورة الخميس القادم، التي ستقام على مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والثانية أمام فلسطين يوم الثلاثاء الـ15 من شهر أكتوبر الجاري على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، وسيعمل المدرب رينارد على تجهيز الأخضر للمواجهتين القادمتين من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الست من أجل اعتلاء صدارة ترتيب فرق المجموعة بعد التعادل الإيجابي في المباراة الأولى أمام المنتخب اليمني 2/‏2، في المباراة التي أقيمت مطلع شهر سبتمبر الماضي في استاد البحرين الوطني.

هذا وكان مدرب الأخضر الفرنسي رينارد قام بمتابعة العديد من المباريات للأندية السعودية محليا وعربيا وآسيويا، واختار 24 لاعبا لمعسكر القصيم وهم: محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم طرح تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام سنغافورة، وسيكون الدخول مجانا للجماهير الرياضية من أجل دعم الصقور الخضر في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023.