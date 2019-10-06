شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر الصالات» يستضيف العراق ودياً.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

يستضيف اليوم (الأحد) منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات نظيره المنتخب العراقي في الصالة الخضراء بالدمام. وتأتي هذه المواجهة الودية ضمن تحضيراتهما لمنافسات تصفيات غرب آسيا التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر الجاري، المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات في تركمانستان 2020. وكان لاعبو الأخضر أنهوا تحضيراتهم لمواجهة المنتخب العراقي بإجراء تمرينهم الأخير على صالة قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وذلك بقيادة الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد إلى تطبيق الخطة التي سينتهجها في اللقاء الودي بمشاركة جميع اللاعبين.

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات يقيم حالياً في مدينة الدمام معسكراً تدريبياً يستمر حتى الـ12 من أكتوبر الجاري، يمثل المرحلة الأخيرة من البرنامج الاستعدادي قبل التوجه إلى البحرين للمشاركة في التصفيات الآسيوية، بعد أن وقع في المجموعة الثانية بجانب منتخبات لبنان وقطر وعمان.