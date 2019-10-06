أبها تجهز الفرسان لمواجهة العميد

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يعاود لاعبو الفرسان مساء غد (الإثنين) تدريباتهم الاعتيادية على ملعب رديف الجوهرة عقب تمتعهم بإجازة لمدة ثلاثة أيام بعد فوزهم على ضمك في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير

يعاود لاعبو الفرسان مساء غد (الإثنين) تدريباتهم الاعتيادية على ملعب رديف الجوهرة عقب تمتعهم بإجازة لمدة ثلاثة أيام بعد فوزهم على ضمك في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقد تقرر أن يخوض الفرسان مباراة ودية أثناء توقف الدوري أمام أبها على ملعب الجوهرة نهاية الأسبوع الحالي، في إطار التحضير لمواجهة الاتحاد القادمة على ملعب الشرائع في مكة، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يحرص الوحداويون على مواصلة الانتصارات المتتالية للوصول إلى النقطة الـ15، وقد تابع مدرب الفريق الوحداوي كارينيو من المدرجات مواجهة الاتحاد الأخيرة أمام الحزم بجدة، ورصد أهم نقاط الضعف والقوة من أجل العمل على وضع تكتيك مناسب خلال فترة التوقف يجلب له الانتصار الثاني على أرض الفرسان الذين تعثروا على أرضهم في بداية الموسم في الجولتين الأولى والثانية أمام فريقي أبها والاتفاق.

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